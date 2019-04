Drie atletiekploegen naar WK estafette Japan

De Atletiekunie zendt drie sprintploegen uit naar de World Relays, de officieuze wereldkampioenschappen estafette op 11 en 12 mei in het Japanse Yokohama. Nederland komt uit op de 4×100 meter mannen, de 4×400 meter mannen en de 4×400 meter vrouwen. De teams bereiden zich momenteel voor in het Amerikaanse Florida.

Hoofddoel van de estafetteteams in Yokohama is een startbewijs afdwingen voor de WK atletiek dit najaar in Doha. Een plaats bij de eerste tien landen volstaat. Een plaats in de top acht levert zelfs een ticket op voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De vrouwensprintploeg 4×100 meter ontbreekt in Japan. Het kwartet met onder anderen Dafne Schippers en Jamile Samuel, dat vorige zomer zilver veroverde op de EK in Berlijn, weet zich door zijn hoge plaats op de wereldranglijst al verzekerd van deelname aan de WK in Doha.