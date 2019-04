Olympische tennisfinale in Tokio ingekort

De tennisfinale van de mannen bij de Olympische Spelen van Tokio 2020 wordt gespeeld in het format best-of-three. De eindstrijd komt daarmee in lijn met alle andere partijen op het toernooi, waarin het al ging om twee gewonnen sets. Ook in de eventueel beslissende set volgt bij 6-6 een tiebreak.

Op een bijeenkomst in Londen besloot de internationale tennisfederatie (ITF) verder dat bij alle dubbelspelen bij 1-1 in sets een tiebreak tot 10 punten volgt.

In een toelichting liet de ITF weten overbelasting te willen voorkomen, vooral bij spelers die aan drie uiteenlopende wedstrijden (enkel, dubbel, mix) meedoen.