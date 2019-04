Teenamputaties bij motorcrosslegende Everts

Tienvoudig wereldkampioen motorcross Stefan Everts ondergaat binnenkort een operatie waarbij hij vijf tenen kwijtraakt. De amputaties zijn nodig om verdere botinfectie te voorkomen bij de Belg, meldt Het Belang van Limburg.

Everts, die eind jaren 90 en begin deze eeuw de motorcross domineerde, overleefde eind vorig jaar ternauwernood een zware aanval van malaria. Hij lag maandenlang in het ziekenhuis en één teen moest al worden afgezet. Nu volgen er nog vijf. ,,De toppen zijn helemaal zwart en beginnen los te komen”, vertelt hij aan de krant.

Everts wordt beschouwd als de beste motorcrosser aller tijden. Hij won zes keer de wereldtitel in de zwaarste klasse, drie keer in de 250cc en één keer in de 125cc. De Vlaming won 101 grands prix. De vijfvoudig Belgisch sportman van het jaar was na zijn actieve carrière manager van Jeffrey Herlings bij het fabrieksteam van KTM.