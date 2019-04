Vrouwenkoers hindert kopgroep in Vlaanderen

De wielerkoers Dwars door Vlaanderen is woensdag ernstig ontregeld door een voorval in de gelijknamige vrouwenkoers. Omdat een ambulance een gevallen renster moest wegbrengen werd de weg die het mannenpeloton op moest nog niet vrijgegeven. De kopgroep, met onder anderen de Nederlander Ramon Sinkeldam, en twee minuten later het peloton werden tot staan gebracht.

De problemen ontstonden omdat de vrouwen iets later waren gestart en mede daardoor op het langzaamste tijdschema reden, terwijl de mannen juist snel waren vertrokken. Het kostte de jury de nodige moeite om de acht koplopers weer vooruit te laten rijden. Het incident gebeurde op ruim 70 kilometer voor de finish in Waregem.

Eerder dit jaar moest in de Omloop Het Nieuwsblad juist de vrouwenkoers worden stilgelegd. Toen waren de vrouwen veel sneller gestart dan de mannen en dreigden ze het peloton in te lopen.