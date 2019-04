Warriors winnen prestigeduel van Nuggets

Golden State Warriors heeft het prestigeduel in de Western Conference van de NBA gewonnen van Denver Nuggets. Het duel tussen de nummers één en twee op de ranglijst eindigde in een thuiszege voor de ploeg uit Oakland: 116-102.

Golden State blijft daardoor koploper. Het sterrenteam heeft twee zeges meer dan Denver. De Nuggets strijden nog met Houston Rockets en Portland Trail Blazers om de tweede plaats in de Western Conference.

DeMarcus Cousins was de topscorer aan de kant van de Warriors met 28 punten. Kevin Durant was bij de titelverdediger uit Oakland goed voor 21 punten in de 21 minuten dat hij speelde. Wegens meerdere technische fouten werd de topspeler in het derde kwart weggestuurd.

Topspeler Nikola Jokic van de Nuggets maakte maar tien punten. Jamal Murray was bij Denver topscorer met 17 punten.