Zeiler Heiner loopt uit op Postma

Nicholas Heiner is in de Nederlandse selectiestrijd om een olympisch zeilticket in de Finnklasse verder uitgelopen op Pieter-Jan Postma. De 29-jarige zeiler uit Enkhuizen had bij de Prinses Sofia Cup voor de kust van Palma de Mallorca niet eens een topdag. Hij kwam als 10e en als 25e binnen. Die laatste klassering mag hij als slechtste resultaat aftrekken. Met een totaal van 31 punten neemt Heiner na zes races nog steeds de vijfde plek in.

Postma kwam de derde wedstrijddag op Mallorca evenmin goed door. De drievoudige olympiër kwam niet verder dan de 26e en 17e plaats. Daarmee bleef hij 22e in de tussenstand. Zijn achterstand op Heiner liep op tot 30 punten.

De twee Nederlanders strijden om één olympisch ticket voor Tokio 2020. Na de Prinses Sofia Cup en de EK in Athene (13-18 mei) is de winnaar bekend van deze nationale selectiestrijd.

In de 470-klasse zijn de koppels Afrodite Zegers/Lobke Berkhout en Mandy Mulder/Anneloes van Veen elkaars concurrenten voor Tokio 2020. Mulder en Van Veen leiden na zes races in het onderlinge klassement. Ze staan twaalfde met 74 punten. Zegers en Berkhout bezetten de negentiende plek, met 86 punten.

Olympisch kampioene Marit Bouwmeester, al zeker van een olympisch ticket, staat na zes races in de Laser Radial op de vierde plaats. Bij de Lasermannen zakte Yuri Hummel van de vijfde naar de 24e plek.