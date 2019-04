Bertens vroeg uitgeschakeld in Charleston

Kiki Bertens is al in de derde ronde uitgeschakeld op het tennistoernooi van Charleston. De Nederlandse nummer twee van de plaatsingslijst verloor van de als vijftiende geplaatste Maria Sakkari. De Griekse, de nummer 50 van de wereld, won in twee sets: 7-6 (8) 6-3. Bertens levert daardoor veel punten in; vorig jaar won ze het graveltoernooi in Charleston.

De nederlaag was onnodig. Bertens verloor weliswaar haar eerste servicebeurt maar had snel een 4-1-voorsprong. Het was niet voldoende voor setwinst. Ook een 5-1-voorsprong in de tiebreak gaf de Wateringse uit handen. Bertens kreeg nog wel vier setpoints, maar zag Sakkari haar eerste kans op setwinst meteen benutten.

In de tweede set verloor Bertens meteen haar eerste twee servicebeurten, tussendoor brak ze één keer terug. Het kwam niet meer goed, Sakkari benutte haar eerste wedstrijdpunt bij 5-3.