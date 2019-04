Handbalsters in EK-kwalificatie tegen Spanje

De Nederlandse handbalsters treffen in de EK-kwalificatie Spanje, Oostenrijk en een land dat zich nog door de eerste kwalificatiefase moet worstelen. Dat is het resultaat van de loting die donderdag in Kopenhagen plaatsvond. Het EK wordt in 2020 afgewerkt in Denemarken en Noorwegen.

Spanje is op papier de zwaarste tegenstander. Bij het afgelopen EK speelden beide teams in de groepsfase tegen elkaar en won Oranje nipt met 28-27. Tegen Oostenrijk kwam de ploeg, die na het vertrek van Helle Thomsen gecoacht wordt door de Fransman Emmanuel Mayonnade, in de kwalificatie voor het EK van 2016 voor het laatst uit. Nederland won beide duels. De derde tegenstander wordt Israƫl, Finland, Griekenland of Luxemburg. De eerste twee landen in de groep plaatsen zich voor de Europese titelstrijd die volgend jaar december wordt gehouden.