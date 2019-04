N’tab tot en met Spelen bij ploeg Van Velde

Dai Dai N’tab heeft zijn contract bij Team Reggeborgh, de schaatsploeg van coach Gerard van Velde, met drie jaar verlengd. De sprinter blijft tot en met de Olympische Winterspelen van 2022 aan Reggeborgh verbonden.

,,Ik voel me volledig gesteund door Gerard, het team en sponsor Reggeborgh. Zij hebben gezorgd voor een optimale topsportstructuur waarmee we alle facetten van het sprinten kunnen analyseren en verbeteren”, aldus N’tab. ,,Ik heb nog lang niet alles uit mijn mogelijkheden gehaald. Ik wil meedoen met de absolute top in de komende jaren. Ik kan niet wachten tot het seizoen weer gaat beginnen.”

Naast N’tab maken ook onder anderen Kai Verbij, Ronald Mulder, Michel Mulder, Pim Schipper, Wesly Dijs en Gerben Jorritsma deel uit van Reggeborgh.