Orlando Magic schuift op richting play-offs

De basketballers van Orlando Magic hebben na de zege op New York Knicks (114-100) een ticket voor de play-offs in handen. Orlando Magic schoof dankzij de 39e zege van het seizoen op naar de achtste plaats in de oostelijke divisie van de NBA. Daarin moeten nog drie tickets voor de play-offs verdeeld worden.

Detroit Pistons heeft de zesde plek in handen, met 39 zeges tegenover 39 nederlagen. De Pistons moesten woensdagavond buigen voor Indiana Pacers, dat al zeker is van deelname aan de play-offs (89-108). Brooklyn Nets heeft ook 39 keer gewonnen, maar incasseerde tegen Toronto Raptors de 40e nederlaag van het seizoen (105-115). Orlando Magic verdrong Miami Heat, dat met 112-102 verloor van Boston Celtics, van de achtste plaats. Nikola Vucevic was met 29 punten en 13 rebounds de grote man bij de ploeg uit Florida tegen de Knicks.

In het westen zijn de acht deelnemers aan de play-offs al bekend.