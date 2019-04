Reekshoofden stranden, Bertens tegen Sakkari

Op het WTA-toernooi van Charleston in de Verenigde Staten zijn de nummers 4, 6 en 7 van de plaatsingslijst snel uitgeschakeld. Anastasija Sevastova, Elise Mertens en Julia Görges, die vorig jaar in de eindstrijd verloor van Kiki Bertens, begonnen niet goed aan het gravelseizoen.

Sevastova liet zich met 6-4 6-2 verrassen door de Amerikaanse Jessica Pegula en Mertens verloor na een uitstekende start in een merkwaardig duel van Kaia Kanepi uit Estland: 6-0 0-6 5-7. Görges luidde het seizoen op gravel in met een nederlaag tegen de Amerikaanse Taylor Townsend: 4-6 6-7. In de tiebreak won de Duitse geen punt.

Het drietal had in de eerste ronde een ‘bye’, evenals de als tweede geplaatste Kiki Bertens. De nummer 6 van de wereld overleefde aan de Amerikaanse oostkust de tweede ronde wel. In de derde ronde neemt Bertens het op tegen Maria Sakkari. De Griekse had weinig problemen met de Duitse Andrea Petkovic, die slechts drie games pakte: 6-3 6-0.