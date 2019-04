Zesde nederlaag curlers op WK

De Nederlandse curlers hebben op het WK in het Canadese Lethbridge hun zesde nederlaag geleden. Rusland was met 7-4 te sterk voor het team van bondscoach Shari Leibbrandt. De ploeg behield de achtste plaats en speelt in de Nederlandse nacht nog tegen Italië.

De Russen namen in het eerste end meteen een grote voorsprong door van Nederlandse missers te profiteren en 3 punten te scoren. Het team van skip Jaap van Dorp kwam die klap niet te boven. De Nederlanders werden gedwongen op hun eigen beurten telkens met slechts 1 punt genoegen te nemen, terwijl Rusland vlak voor de pauze er nog 2 noteerde. Bij een stand van 7-4 gaf Nederland voortijdig op en werd het tiende end niet meer gespeeld.

,,Onze missers in het eerste end hebben ons genekt en daarna speelden de Russen het heel sterk uit”, zei Van Dorp. ,,Het was erg lastig om terug in de wedstrijd te komen.” Oranje won tot dusverre drie keer, met de winst op olympisch kampioen Verenigde Staten als uitschieter. Om de play-offs te halen is een plaats bij de eerste zes noodzakelijk.