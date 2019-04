Betsema test positief op anabole steroïden

De Nederlandse veldrijdster Denise Betsema heeft positief getest op anabole steroïden. Dat gebeurde na de wereldbekerwedstrijd van eind januari in Hoogerheide, meldt de internationale wielerunie UCI.

De 26-jarige Betsema brak het voorbije seizoen door. De veldrijdster van Texel behaalde liefst vijftien overwinningen. Ze won onder meer de wereldbekerwedstrijd in Koksijde en de Superprestigewedstrijd in Middelkerke. Op het wereldkampioenschap begin februari in het Deense Bogense eindigde ze als vierde.

Betsema, die eind februari haar contract bij het team bij Marlux-Bingoal tot het einde van 2023 verlengde, kan nog een B-staal aanvragen.