Dressuurruiter Scholtens sterk bij debuut

Dressuurruiter Emmelie Scholtens heeft bij haar debuut in de wereldbekerfinale verrast met een zevende plaats in de Grand Prix. In Göteborg scoorde ze met haar paard Apache 75,792. De andere Nederlander in Zweden, de ervaren Hans Peter Minderhoud, had op GLOCK’s Dream Boy een score van 75,326 en eindigde op de achtste plaats.

De Duitse titelverdediger Isabelle Werth (81,755) won de Grand Prix, het eerste onderdeel van de wereldbekerfinale.

Scholtens kreeg kort voor het begin te horen dat ze een startplaats kreeg. ,,Als je naar de finale mag, dan is het heel tof om zo goed te rijden. Apache is de laatste tijd echt in vorm”, aldus de 33-jarige debutante.

Zaterdag wordt de kür verreden en de winnaar van de wereldbekerfinale bepaald. Drie jaar geleden won Minderhoud de finale.