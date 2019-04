Jungels wil Luik-Bastenaken-Luik overslaan

Wielrenner Bob Jungels zal eind deze maand zijn titel in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik normaal gesproken niet verdedigen. De 26-jarige Luxemburger wil zich in die periode gaan voorbereiden op de Ronde van Italië, die op 11 mei van start gaat in Bologna.

,,Het was een zware beslissing, maar het is niet goed om in de Giro aan de start te verschijnen op slechts 80 procent van je conditie”, zei de coureur van Deceuninck – Quick-Step tegen VeloNews. Hij maakte nog wel een klein voorbehoud, mocht echt alles voor hem de komende weken nog op zijn plaats vallen.

Jungels won vorig jaar in ‘LBL’ na een solo in de slotfase. Na zijn deelname zondag aan de Ronde van Vlaanderen neemt hij even wat rust. Daarna staat een hoogtestage met specifieke trainingen op het programma. Ook een inspectie van een deel van het parcours van de Giro is in de planning opgenomen.

Jungels won ruim een maand geleden Kuurne-Brussel-Kuurne. Afgelopen woensdag eindigde hij als derde in Dwars door Vlaanderen.