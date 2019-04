Kelderman moet Ronde van Italië schrappen

Wielrenner Wilco Kelderman moet de Ronde van Italië (11 mei – 2 juni) schrappen. De coureur van Team Sunweb is niet tijdig hersteld van zijn zware valpartij vorige week in de Ronde van Catalonië. Daarbij liep hij een breuk op in zijn sleutelbeen en in een nekwervel.

Kelderman onderging dinsdag een operatie aan het sleutelbeen. Volgens Team Sunweb-arts Anko Boelens gaat die genezing de goede kant op. ,,We moeten nu afwachten hoe snel de wervelfractuur van Wilco geneest.”

Kelderman ondergaat maandag nieuwe controles bij specialisten in het ziekenhuis in Utrecht. ,,Als de uitslag positief is, moet hij nog minstens vijf weken een brace dragen, wat hem helaas uitsluit van deelname aan de Giro d’Italia”, liet Boelens weten. ,,Verdere voorspellingen zullen afhangen van hoe het herstel verloopt. Hij moet het nu rustig aan doen en zich concentreren op zijn revalidatie.”