Met extra koffie gaat ‘Kromo’ al vroeg hard

De ene zwemmer staat een uurtje eerder op, de ander drinkt een extra bak koffie. Bij de Swim Cup in Den Haag kunnen de deelnemers alvast wennen aan de opzet van het olympische programma bij de Spelen van Tokio, met de series aan het einde van de middag en de finales de volgende ochtend. ,,Fysiek maakt het niets uit, want ieders lichaam is in topvorm en klaar om te presteren”, zegt hoofdcoach Marcel Wouda van de Nederlandse zwemploeg. ,,Maar hoe beleef je het? We zijn hier op zoek naar individuele aandachtspunten en lessen voor volgend jaar.”

De eerste ochtendfinales in het Hofbad leverden tijden op die veelal achterbleven bij de tijden die een dag eerder waren gezwommen in de series. Wouda wilde daar vrijdagochtend nog geen conclusies aan verbinden. ,,Dat zou scorebordjournalistiek zijn, ik bekijk het over het hele toernooi.” Ranomi Kromowidjojo was op de 50 meter vlinderslag wel iets sneller dan in de series (25,98 seconden tegenover 26,04), maar onder anderen Arno Kamminga (200 school), Kira Toussaint (100 rug) en Femke Heemskerk (200 vrij) klokten winnende tijden die langzamer waren dan donderdagavond.

,,Dat heeft denk ik vooral met de beleving van de dag te maken”, zegt Toussaint. ,,Normaal zwem je ’s ochtends de series, dan kijk je de race terug en schrijf je wat dingen op die je wil verbeteren. Dan ga je even rusten en voer je ’s avonds je nieuwe plan uit. Nu zit er een hele nachtrust tussen. Het klinkt misschien stom, maar de beleving is nu anders. Daar moet je aan wennen.”

Bij Toussaint ging de wekker om kwart over 7 af, ruim een uur eerder dan normaal. Kromowidjojo hield haar vaste tijd aan: klokslag half 8. ,,Maar ik was wel wat alerter dan normaal. Meteen opstaan, gelijk de gordijnen opentrekken, een extra bakkie koffie nemen. Alles om te zorgen dat het lichaam goed wakker wordt.”

De drievoudig olympisch kampioene kan het zich doorgaans wel veroorloven om in de series wat in te houden. Andere zwemmers, zoals bijvoorbeeld schoolslagspecialist Kamminga, moeten altijd voluit gaan om een ronde verder te komen. ,,Ik beschouw elke race als een finale”, zegt Kamminga. ,,Ik heb nog niet het niveau dat ik op m’n gemak wel even de series en halve finales door kom. Voor mij is het dus de normaalste zaak van de wereld om ’s ochtends al heel hard te moeten gaan.”