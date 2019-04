Ochtendfinales zonder limieten in Den Haag

De eerste ochtendfinales van de Swim Cup in Den Haag hebben geen limieten opgeleverd voor de WK langebaan in Gwangju. Ranomi Kromowidjojo won weliswaar de 50 meter vlinderslag, maar ze bleef met 25,98 seconden boven de vereiste tijd van 25,91. Op de andere afstanden wisten de Nederlandse zwemmers ook niet te voldoen aan de limieten.

Bij de Swim Cup in het Hofbad in Den Haag heeft de organisatie het programma omgedraaid. De series worden in de middag en avond afgewerkt, de finales in de ochtend. De zwemmers kunnen daardoor alvast wennen aan de opzet van het programma van de Olympische Spelen van Tokio 2020. Ook daar zijn de finales in de ochtenduren, zodat de grote en invloedrijke Amerikaanse tv-stations de olympische finales in eigen land op primetime kunnen uitzenden.

Femke Heemskerk dook donderdagavond in de series van de 200 meter vrije slag wel al onder de WK-limiet. Heemskerk klokte 1.56,48, ruim onder de vereiste 1.57,12. In de ochtendfinale was ze met 1.57,32 aanzienlijk langzamer. Heemskerk voldeed onlangs in Marseille op de 50 en 100 vrij al aan de limieten voor de WK, in juli in Zuid-Korea. De 31-jarige zwemster heeft nu in principe drie startbewijzen op zak.

Arno Kamminga is op de 200 school ook al zeker van een WK-limiet. De 23-jarige Katwijker zegevierde vrijdagochtend in 2.09,95, langzamer dan in de series (2.09,66). Kira Toussaint, terug na een aantal roerige maanden waarin ze aantoonde dat ze ten onrechte werd beschuldigd van dopinggebruik, won de 100 rug in 1.00,00. Toussaint voldeed twee weken geleden bij haar rentree in Marseille met 59,80 al aan de limiet. Ook voor de rugslagspecialiste gold dat ze in Den Haag in de serie sneller was dan in de finale (59,97).