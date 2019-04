Primeur voor Bucks in NBA

Dankzij een sterke eindsprint en een trefzeker optreden van Giannis Antetokounmpo heeft Milwaukee Bucks in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen bij Philadelphia 76ers: 122-128. Daarmee verzekerde de club uit Wisconsin zich voor de eerste keer van de toppositie in de Eastern Conference. In de Western Conference gingen de Bucks drie keer als nummer één door naar de play-offs, waarvan de laatste keer in 1974.

Milwaukee keek tegen het ook al geplaatste Philadelphia tegen een achterstand van 118-113 aan, met minder dan 3 minuten speeltijd. Nog geen 2 minuten later namen de Bucks alsnog de leiding met 119-121 waarna de 59e overwinning werd veilig gesteld.

Grote uitblinker bij de winnende formatie was Antetokounmpo met 45 punten en 13 rebounds. Khris Middleton bracht namens de gasten 22 punten op zijn naam. Bij de thuisclub maakte Joel Embiid indruk met 34 punten, 13 rebounds en 13 assists.

In de Western Conference won Golden State Warriors ruim van Los Angeles Lakers (90-108). Daarmee heeft de NBA-kampioen de toppositie in deze afdeling bijna binnen.