‘Saaie’ Nageeye belooft spektakel in Rotterdam

Abdi Nageeye is niet meer een hollende nomade die nergens rust vond en altijd afleiding zocht. De beste marathonloper van Nederland heeft ontdekt dat het Keniaanse Kaptagat de plek is waar hij thuishoort. Daar trainde hij de afgelopen vijf maanden met een groep toegewijde atleten volgens vaste routines. ,,Ik heb als het ware mijn familie gevonden.’’

Het is een eentonig en sober leven, maar hij heeft er profijt van als atleet. ,,Ik heb dit saaie leven nodig om succesvol te zijn. Mijn dagen bestaan uit heel hard trainen en heel veel rusten. Dat is nodig om me te verbeteren en ik merk dat het werkt. Ik houd het langer vol, ik hoef bijna geen gas terug te nemen.’’

Dat belooft wat voor de marathon van Rotterdam, waar de 30-jarige Nageeye zondag de Nederlandse troef is. ,,Ik wil iets bijzonders laten zien’’, zegt hij. Het laat geen twijfel dat hij zijn Nederlandse record van 2.08.16 wil verbeteren. ,,Het is ook belangrijk dat ik nu een goede marathon loop.’’

Het jaar 2018 verliep namelijk teleurstellend. In de marathon van Boston behoorde hij tot diep in de wedstrijd tot de koplopers, maar bittere kou en regen veroorzaakten een hamstringblessure waardoor hij in de slotfase veel terrein verloor. Op de EK in Berlijn leek hij op weg naar een medaille, toen hij in de laatste kilometers steken in zijn zij kreeg en uitstapte. Vervolgens moest Nageeye zich met een knieblessure afmelden voor de marathon van Amsterdam.

,,Ik wil nu iets moois laten zien en ik denk dat ik in mijn beste vorm ooit ben. In februari liep ik in Japan een Nederlands record op de halve marathon van 1.00.24. Ik was zo sterk, ik had onder het uur kunnen lopen. Die wedstrijd heeft me veel vertrouwen gegeven.’’

Die scherpe tijd was ook een bewijs dat Nageeye op zijn plek is in het serene Kaptagat, waar hij elke dag weer leert van Eliud Kipchoge, de Keniaanse wereldrecordhouder (2.01.39) die traint in dezelfde groep als de Nederlander. ,,Iedereen kijkt tegen hem op. Hij is de grote Kipchoge, de multimiljonair die gewoon met de president kan bellen. Maar hij is iedere dag 100 procent gefocust en verzaakt nooit. Van hem heb ik een aantal dingen geleerd: tijdens het lopen niet op je horloge kijken, niet bezig zijn met het parcours, niet bang zijn en geloven dat je anderen kunt verslaan.’’