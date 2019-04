Luiten rukt op in San Antonio

Dankzij een goede tweede ronde heeft golfer Joost Luiten zich in het Texas Open, een toernooi uit de PGA, opgewerkt naar de 36e plaats. De Nederlander was het toernooi begonnen met een ronde van 72 slagen, het baangemiddelde. een dag later zat hij daar met 69 drie slagen onder. Luiten steeg 38 plaatsen.

De Zuid-Koreaan Kim Si-woon behield de leiding in San Antonio. Hij was beide dagen goed voor 66 slagen en staat daarmee 12 onder par. Zijn naaste belagers, onder wie de Amerikaan Jordan Spieth, volgen op 4 slagen.

Het toernooi gaat vooraf aan de US Masters in Augusta, de eerste major van dit seizoen die volgende week gehouden wordt in de staat Georgia. Luiten is daar vrijwel zeker niet van de partij. Hij staat met plaats 67 op de wereldranglijst te laag. Alleen de top 50-spelers van de wereld zijn rechtstreeks toegelaten.