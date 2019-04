Van Barneveld snel klaar in Barnsley

Raymond van Barneveld heeft zijn eerste duel sinds zijn ontluisterende nederlagen in Ahoy in de Premier League niet weten te winnen. Van Barneveld moest op het Players Championship van Barnsley in de openingsronde zijn meerdere erkennen in de Engelsman Gary Eastwood, de nummer 99 van de wereld. Het werd 6-4.

Van Barneveld stelde met een gemiddelde van 80,3 punten per beurt opnieuw teleur. Na 26 minuten zat Players Championship 9 erop voor de vijfvoudig wereldkampioen.

De 51-jarige Van Barneveld zei na zijn teleurstellende optredens in Rotterdam dat hij per direct zou stoppen, maar een dag later kwam hij terug op zijn besluit. ‘Barney’ hoopt zijn loopbaan eind dit jaar af te sluiten op het WK.