Van der Mark zesde in Aragón

Motorcoureur Michael van der Mark heeft in de eerste race in Aragón uit het WK Superbike genoegen moeten nemen met de zesde plaats. De 26-jarige Zuid-Hollander streed met vijf andere coureurs om de overige podiumplaatsen achter de ongenaakbare Alvaro Bautista, de Spanjaard die de race domineerde op zijn Ducati. Bautista kwam met ruim 15 seconden voorsprong als eerste over de finish op Motorland Aragón.

Viervoudig wereldkampioen Jonathan Rea uit Noord-Ierland wist op zijn Yamaha de tweede plaats te bemachtigen, voor Chaz Davies. Van der Mark kwam als zesde over de streep. Zondag is de tweede race op het circuit in Alcañiz.

In het WK-klassement neemt Van der Mark de vierde plaats in met 71 punten. Bautista leidt met 149, gevolgd door Rea (118) en de Brit Alex Lowes (82). De 34-jarige Spanjaard domineert vooralsnog in zijn eerste seizoen in het WK Superbike. Bautista, overgekomen uit de MotoGP, won bij de vorige GP’s in Australië en Thailand steeds beide races.