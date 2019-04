Werth weer de beste in wereldbeker

De Duitse amazone Isabell Werth heeft voor de vijfde keer de wereldbeker dressuur gewonnen. De veelvoudig olympisch kampioene was bij de wereldbekerfinale in Göteborg een klasse apart. Op de rug van Weihegold Old kwam ze in de afsluitende kür tot een score van 88,871 procent. De 49-jarige Duitse won de wereldbeker de afgelopen twee jaar ook al, in respectievelijk Omaha en Parijs. In 1992 en 2007 was ze eveneens de beste.

,,Het zou een perfecte kür zijn geweest als ik op het einde iets minder arrogant was geweest”, zei Werth. ,,Ik voelde me zeker van de winst, mijn paard deed het geweldig, maar toen maakte ik nog een foutje.”

Werth kreeg op het podium in de Zweedse stad gezelschap van de Amerikaanse Laura Graves, die met Verdades tot 87,179 kwam, en haar landgenote Helen Langehanenberg. De Duitse scoorde met Damsey 86,571 procent. Emmelie Scholtens, de Nederlandse debutante in de wereldbekerfinale, eindigde met Apache als achtste (80,782). Hans Peter Minderhoud moest met Glock’s Dream Boy genoegen nemen met de tiende plek (80,286). Minderhoud was in 2016 de laatste Nederlandse winnaar van de wereldbekerfinale, toen met Glock’s Flirt.

,,Ze hebben goed gereden”, zei bondscoach Alex van Silfhout. ,,Hans Peter had pech in een piaffe en Emmelie met een foutje in de laatste passage. Maar voor dit moment hebben ze het echt goed gedaan. Nu moeten we thuis weer hard aan de bak, binnenkort beginnen alweer de observaties voor het EK.” Van 19 tot en met 25 augustus wordt in Rotterdam om de Europese titels gestreden.