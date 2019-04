Bastianelli klopt Van Vleuten in Vlaanderen

Annemiek van Vleuten is er net niet in geslaagd voor de tweede keer in haar loopbaan de Ronde van Vlaanderen te winnen. De Italiaanse Marta Bastianelli versloeg de Nederlandse renster van Mitchelton-Scott in de sprint van een kopgroep van drie. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig werd derde.

Bastianelli, die rijdt voor Virtu, was al leidster in de WorldTour-stand. Ze won eerder dit jaar de Ronde van Drenthe.

Van Vleuten (36) won de Ronde van Vlaanderen al in 2011. Ze was samen met haar twee medevluchtsters voorop overgebleven in de beklimming van de Paterberg, de laatste hindernis op weg naar Oudenaarde. Achter de kopgroep vonden Chantal Blaak, Ellen van Dijk en de Poolse Katarzyna Niewiadoma elkaar met de Italiaanse Sofia Bertizzolo, een ploeggenote van Bastianelli, als stoorzender. Het viertal kwam dichtbij, maar kon zich net niet mengen in de sprint. Die werd vroeg ingezet door Van Vleuten, die Bastianelli nog voorbij zag komen.

,,Ik had er onderweg al een hard hoofd in”, vertelde Van Vleuten, die afgelopen najaar bij het WK een breuk in haar linkerknie opliep en lang revalideerde. Ze won dit jaar al de Strade Bianche, ging op hoogtestage en keerde woensdag terug in koers met de zevende plaats in Dwars door Vlaanderen. ,,De koers was vandaag niet zwaar genoeg voor mij om het verschil te maken. Ik heb alles geprobeerd, maar Bastianelli is zo rap. Als ik honderd keer met haar sprint win ik één keer. Jammer dat de koers zo liep, alles wat ik in de hand had heb ik goed gedaan.”