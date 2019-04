Bekere snelste vrouw in Rottterdam

De Ethiopische Ashete Bekere was in de marathon van Rotterdam de beste vrouw. Ze finishte na 42,195 kilometer in 2.22.55. Die tijd lag ruim boven parcoursrecord van 2.18.58 uit 2012, neergezet door haar landgenote Tiki Gelana.

Bekere nam na 30 kilometer afstand van de Keniaanse Stella Barsosio, die vanaf het begin met haar was opgelopen. Geleidelijk nam ze afstand, om aan de meet met 41 seconden voorsprong op Barsosio te arriveren. De Amerikaanse Aliphine Tuliamuk werd derde in 2.26.50.

Bekere (30) bleef ook boven haar persoonlijk record. Vorig jaar won ze de marathon van Valencia in 2.21.14.

Nederlandse marathonloopsters van naam ontbraken in Rotterdam.