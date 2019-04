Bettiol: ogen dicht en trappen

Alberto Bettiol kon het eigenlijk amper geloven. Zijn eerste zege als profwielrenner behaalde de Italiaan in de Ronde van Vlaanderen. ,,Ik geloof het niet, mijn eerste zege en dan hier”, sprak de renner van Education First vol ongeloof bij tv-zender Sporza. ,,Ik weet niet hoe dit mogelijk is.”

Bettiol ontsnapte op de Oude Kwaremont. ,,Mijn ploegleider Andreas Klier zei: ga maar. Ik heb mijn ogen dicht gedaan en ben gaan trappen. Ik begon met voorsprong aan de Paterberg en kon die vasthouden. De 14 kilometer erna waren de langste kilometers van mijn leven.”

Speciale dank was er voor zijn Nederlandse ploeggenoot Sebastian Langeveld. ,,Hij heeft achter mij heel veel werk voor mij gedaan. Net als Sep Vanmarcke. Ongelooflijk dat zo’n kampioen zich voor mij wegcijfert. We wisten dat we een goede ploeg hadden en konden winnen.”