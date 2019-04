Keys volgt Bertens op in Charleston

De Amerikaanse tennisster Madison Keys heeft Kiki Bertens opgevolgd als winnares van het graveltoernooi in Charleston. De 24-jarige Keys versloeg in de finale de Deense Caroline Wozniacki in twee sets: 7-6 (5) 6-3. Bertens won het toernooi vorig jaar, maar strandde nu al in de derde ronde tegen Maria Sakkari uit Griekenland.

Keys trok de eerste set in de tiebreak naar zich toe, mede door een inschattingsfout van Wozniacki. De Deense dacht dat een klap van Keys uit zou gaan, maar de bal stuiterde nog ruim voor de lijn binnen. Mede daardoor haalde de nummer 18 van de wereld de set binnen. Keys had ook op een cruciaal moment in de tweede set wat geluk. De Amerikaanse wist in de vijfde game de service van Wozniacki te breken doordat de bal via de netband precies op de kant van de Deense viel.

Keys veroverde zo haar vierde WTA-titel. Wozniacki blijft op dertig toernooizeges staan, waarvan ze er eentje in Charleston boekte: in 2011. Twee jaar daarvoor verloor de voormalig nummer 1 van de wereld ook de finale.