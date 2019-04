Kipserem wint Rotterdam in parcoursrecord

De Keniaan Marius Kipserem heeft in de 39e editie van de marathon van Rotterdam het parcoursrecord aangescherpt. Hij won de hardloopklassieker over 42,195 kilometer in een tijd van 2.04.11. Hij dook daarmee onder het oude record van 2.04.27, dat sinds 2009 op naam stond van de Keniaan Duncan Kibet.

Kipserem won voor de tweede keer in Rotterdam. Hij was in 2016 ook al eens de beste. Toen was hij beduidend langzamer (2.06.11).

Na 35 kilometer zette Kipserem aan en loste hij zijn landgenoot en trainingsmaat Emanuel Saina. Het tweetal was na 30 kilometer weggelopen uit de kopgroep, waarin tot dat moment ook nog de Nederlandse atleet Abdi Nageeye liep. De 30-jarige Kipserem had de sterkste benen; hij liep in de laatste kilometers de concurrentie op forse achterstand.

Zijn medevluchter Saina finishte als derde op de Coolsingel in 2.05.43. Hij werd in de slotfase nog ingehaald door de Turk Kaan Ă–zbilen, die de marathon als tweede volbracht in 2.05.28.

Kipserem liep net niet de snelste marathon ooit op Nederlandse bodem. Hij kwam met zijn winnende tijd van 2.04.11 iets tekort op de 2.04.06, de tijd waarin de Keniaans Lawrence Cherono vorig najaar de marathon van Amsterdam won.