Langeveld: straf nummer van Bettiol

Sebastian Langeveld speelde in de finale van de Ronde van Vlaanderen een belangrijke rol in het beschermen van de vlucht van winnaar Alberto Bettiol. De Italiaan van Education First bleef een groep met vrijwel alle favorieten voor. ,,Ik kon als stoorzender heel mooi werk leveren”, zei ploeggenoot Langeveld bij de NOS.

,,We winnen een monument hier, fantastisch. Ik heb er geen woorden voor”, zei Langeveld. ,,Dat Bettiol wegrijdt op de Oude Kwaremont en het kan volhouden is een straf nummer.”

Langeveld was zelf ,,supertevreden” met zijn eigen wedstrijd. ,,Ik moest het erachter goed in de gaten houden en op een correcte manier afstoppen. Dat hoort erbij en dat heb ik gedaan. Dit is een mooie dag voor de ploeg.” Met zijn eigen vorm zit het wel goed, zei de 34-jarige wielrenner. ,,Ik kijk al maanden uit naar Parijs-Roubaix. Ga er alles aan doen om daar weer vooraan te zitten.”