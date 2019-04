Motorcrosser Gajser oppermachtig in Trentino

Motorcrosser Tim Gajser heeft de Grote Prijs van Trentino in de MXGP op zijn naam geschreven. De 22-jarige Sloveen was op het circuit van Pietramurata in beide manches de beste. De Italiaan Antonio Cairoli finishte in beide manches als tweede, de Fransman Gautier Paulin beide keren derde.

Gajser heeft met die overtuigende zege zijn achterstand op Cairoli in de strijd om de wereldtitel teruggebracht naar 16 punten. Glenn Coldenhoff eindigde in de eerste race als veertiende en herstelde zich in de tweede manche met de zevende plaats. In de eindstand van de Grote Prijs werd hij negende. Brian Bogers eindigde na een negentiende en negende plaats als dertiende.

Het wereldkampioenschap wordt over vijf weken hervat met de Grote Prijs van Lombardije. Wereldkampioen Jeffrey Herlings, die de eerste vier races heeft gemist door een voetblessure, hoopt dan weer van de partij te zijn.