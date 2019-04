Nageeye na recordmarathon: ik ben nog fris

Abdi Nageeye straalde van oor tot oor na de marathon van Rotterdam, waarin hij zijn eigen Nederlands record verpulverde en het op 2.06.17 zette. ,,Hier heb ik zo hard voor getraind. Ik ben echt superblij, maar ik weet ook dat de volgende keer nog sneller kan. Ik ben nog fris’’, zei hij na de race bij de NOS.

Nageeye liep de klassieker door de Maasstad in moordend tempo, dook zelfs 2 minuten onder zijn oude record, maar zonder lichamelijke klachten ging het niet. In de beginfase had hij steken in de zij, in de eindfase speelden zijn hamstrings op. ,,Die steken in mijn zij kon ik wegdrukken. Die truc had ik geleerd van mijn fysiotherapeut’’, zei de 30-jarige Nederlander van Somalische afkomst, die zich had voorbereid in het Keniaanse Kaptagat.

De slotkilometers waren zwaar, zei Nageeye. ,,Ik kreeg last van mijn hamstrings en kon niet meer versnellen, maar in de bovenkamer was alles in orde. Ik kon toch goed naar de finish lopen.’’