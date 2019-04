Nageeye verpulvert Nederlands record marathon

Abdi Nageeye kondigde vuurwerk aan in de marathon van Rotterdam en hij heeft woord gehouden. De 30-jarige Nederlandse atleet verpulverde zijn Nederlands record. Hij arriveerde na 42,195 kilometer als vierde op de Coolsingel in een tijd van 2.06.17, bijna 2 minuten onder zijn oude recordtijd van 2.08.16 die hij in 2017 in Amsterdam liep.

Nageeye ging vanaf de start brutaal mee in de kopgroep met de favorieten, ook al werd hij die eerste kilometers geplaagd door steken in de zij. De geboren Somaliër verhielp de klachten door hard te drukken op de pijnlijke plekken en hield tegelijkertijd het tempo strak.

De beste marathonloper van Nederland verschuilde zich het eerste deel van de marathon achterin de groep, liet soms zelfs een gaatje vallen, maar verslapte toch niet. Halverwege lag hij al 2 minuten onder het schema van zijn Nederlands record.

Na 30 kilometer moest Nageeye de kopgroep laten gaan. Hij kon niet mee in de tempoversnelling van de Kenianen Marius Kipserem en Emanuel Saina. Maar Nageeye stortte geenszins in, hij hield zijn tred redelijk soepel en wist zich vast te bijten in de atleten die losten uit de kopgroep.

Nageeye ‘raapte’ in de slotfase de Kenianen Josphat Boit en Vincent Rono op, waarna hij keurig als vierde finishte. Het is de beste klassering van een Nederlandse atleet in Rotterdam in deze eeuw.