Nederlandse roeister verliest Boat Race weer

Voor het tweede jaar op rij heeft de Nederlandse roeister Renée Koolschijn met Oxford de vrouwenversie van de fameuze Boat Race over de Theems verloren. De donkerblauwe boot raakte net als tijdens de voorgaande editie vrijwel direct na de start al achterop bij Cambridge. De lichtblauwe formatie bouwde de voorsprong in de race over 7 kilometer uit tot vijf bootlengtes. Cambridge kwam over de finish in 18 minuten en 47 seconden.

De 29-jarige Koolschijn deed vorig jaar voor het eerst mee aan de Boat Race en zat toen op de boegpositie, helemaal voorin de boot. Dit keer nam de Nederlandse de derde positie in. Oxford bleef op dertig zeges staan. De vrouwenboot van Cambridge schreef de 44e zege bij.

Bij de mannen ging de winst in de 165e editie ook naar Cambridge, met aan boord de 46-jarige James Cracknell. De stand kwam daardoor op 84-80 in het voordeel van Cambridge, de editie van 1877 eindigde onbeslist.