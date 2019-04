Nets dicht bij play-offs na winst op Bucks

Brooklyn Nets heeft in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een knappe zege geboekt bij Milwaukee Bucks. De ploeg uit New York versloeg de koploper van de oostelijke divisie met 133-128 en vergrootte zo de kansen op de play-offs voor het kampioenschap.

Het was een zeer gelijkopgaande wedstrijd tussen de Nets en de ploeg die zich als eerste dit seizoen plaatste voor de play-offs. Met nog anderhalve minuut op de klok stond het 128-128. Een driepunter van Joe Harris en een layup van D’Angelo Russel maakten vervolgens het verschil.

Brooklyn Nets staat nu zevende in het oosten, waar de eerste acht een ticket krijgen om verder te mogen strijden voor het algehele kampioenschap. Er volgen nog twee reguliere wedstrijden. Eerst bij Indiana Pacers, de nummer vijf, om donderdag in New York af te sluiten tegen de nummer negen Miami Heat.