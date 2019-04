Springruiter Guerdat wint de wereldbeker

De Zwitserse springruiter Steve Guerdat heeft de wereldbekerfinale in Göteborg gewonnen. De 36-jarige Guerdat bleef op de rug van Alamo foutloos in de derde en laatste omloop en zette met 65,05 seconden de beste tijd neer. Het leverde de Zwitser de hoofdprijs van 172.500 euro op.

De olympisch kampioen van Londen 2012 won de wereldbekerfinale in 2015 en 2016 ook al. Guerdat had in de Zweedse stad Göteborg op het podium gezelschap van landgenoot Martin Fuchs, die met Clooney 51 als tweede eindigde in 66,57 seconden en ruim 130.000 euro mee naar huis nam. De derde plaats was voor Peder Fredricson uit Zweden, die 67,38 klokte met Catch Me Not S. Het leverde hem bijna 80.000 euro op.

De Nederlandse springruiters ontbraken in Göteborg. Geen van hen wist zich te plaatsen voor de afsluitende wedstrijd van het indoorseizoen.