Wielrenner Niki Terpstra kan zijn titel in de Ronde van Vlaanderen niet verdedigen. De Nederlander kwam zo’n 160 kilometer voor de finish zwaar ten val en moest opgeven.

De 34-jarige Terpstra, uitkomend voor Direct √Čnergie, bleef even roerloos liggen maar was bij kennis. Hij werd snel behandeld door artsen en is nu op weg naar een ziekenhuis. Het is nog niet bekend wat hij mankeert.