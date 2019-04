Turner Deurloo achtste op meerkamp in Tokio

Turner Bart Deurloo is bij een wereldbekerwedstrijd in Tokio als achtste geëindigd op de meerkamp. De Rotterdammer kwam tot een tegenvallend totaal van 77,997 punten. De winst in de Japanse hoofdstad was voor de Amerikaan Samuel Mikulak, die 86,599 punten bij elkaar turnde.

Naast hem op het podium stonden de Japanners Wateru Tanigawa (85,665) en Kenzo Shirai (82,964). Deurloo neemt komende week niet deel aan de EK in Polen. Hij concentreert zich op de wereldtitelstrijd, komend najaar in Stuttgart.