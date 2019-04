Tweeling De Brouwer weer vijfde in Griekenland

De tweelingzussen Noortje en Bregje de Brouwer zijn bij de wedstrijden uit de World Series synchroonzwemmen in Griekenland weer vijfde geworden. Het duet scoorde op de vrije uitvoering 84,8667 punten. De zusjes De Brouwer waren twee dagen eerder in Alexandroupolis op de technische uitvoering ook vijfde geworden, met 84,0595.

Vorige maand in Parijs eindigde het Nederlandse duo als zesde op de vrije uitvoering met een iets lagere score. ,,We hebben zowel een goede technische als vrije uitvoering laten zien, met een aantal aandachtspunten voor de volgende wedstrijd”, zeiden de synchroonzwemsters. ,,Hier gaan we hard mee aan de slag tijdens de trainingen.” De tweeling werkt nu toe naar de Europa Cup van volgende maand in Sint-Petersburg, die tevens dient als olympisch kwalificatietoernooi.