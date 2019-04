Van Aert kon niet meer reageren op Bettiol

Wielrenner Wout van Aert reed de hele finale in de Ronde van Vlaanderen attent vooraan. Toen Alberto Bettiol echter demarreerde en naar de zege soleerde, was bij de kopman van Jumbo-Visa het beste er vanaf. ,,De laatste keer op de Oude Kwaremont zat ik echt op mijn limiet. Ik zag Alberto wel vertrekken, maar reageren was niet meer aan de orde.”

Van Aert was na zijn sterke optreden in de E3 BinckBank Classic en Gent-Wevelgem tot een van de favorieten voor de zege in de Ronde van Vlaanderen bestempeld. Het geel-zwart van zijn ploeg droeg die verantwoordelijkheid ook duidelijk. In de finale had de 24-jarige Belg net als de medefavorieten niet meer genoeg over om de ontsnapte Italiaan bij te halen.

,,Meer zat er niet in”, zei de Belg over zijn veertiende plaats. ,,Dan kwam nog de Paterberg en in de afzink van de laatste helling kwam de achtervolging nooit echt op gang. Ik had graag vol rondgereden, maar veel kracht had ik niet meer in de benen. Ik ben desondanks toch tevreden over mijn Ronde van Vlaanderen.”