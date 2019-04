Van der Poel: lastigste koers van mijn leven

Mathieu van der Poel meldde zich zondag nieuwsgierig bij de start van de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen. Het is een avontuur voor de wereldkampioen veldrijden, die door zijn sterke entree op de weg meteen tot de favorieten behoort. ,,Ik ben benieuwd, ik denk wel dat dit de lastigste wedstrijd wordt die ik tot nu toe heb meegemaakt”, zei Van der Poel voor de camera van de Belgische tv-zender Sporza.

Niet alleen wachten Van der Poel 270 kilometer, een lengte die hij niet eerder moest afleggen. Ook liggen er tal van hellingen, onder meer de Koppenberg waar hij als veldrijder niet de beste herinneringen aan bewaart. ,,Daar kijk ik het minst naar uit. En we moeten hem nu ook nog helemaal over. Nee, nerveus ben ik niet. Het is een lange wedstrijd, je hebt tijd genoeg om erin te komen. Ik denk dat ik het parcours redelijk ken. Het zijn toch veel dezelfde wegen waarover we koersen en we hebben het een keer verkend.”

Wout van Aert is de andere topper uit het veldrijden, die nu als kanshebber geldt voor de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar werd de Belg al negende. ,,Ik heb de benen om het beter te doen”, dacht Van Aert, die nu in dienst rijdt van Jumbo-Visma. ,,Ik mik hoger dan vorig jaar. Het is een droom die uitkomt om hier een van de favorieten te zijn.”