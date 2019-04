Waterpolosters treffen Verenigde Staten op WK

De Nederlandse waterpolosters stuiten op het WK van komende zomer in Gwangju al in de groep op de Verenigde Staten. De Amerikaanse vrouwen zijn regerend wereldkampioen en favoriet voor het goud in Zuid-Korea. ‘Team USA’ veroverde bij de laatste twee WK’s steeds de wereldtitel.

In de finale van 2015 was de Verenigde Staten met 5-4 te sterk voor Oranje, dat bij het WK van 2017 genoegen moest nemen met de negende plaats. De ploeg van bondscoach Arno Havenga veroverde vorig jaar de Europese titel.

Oranje werd bij de loting voor het komende mondiale titeltoernooi ingedeeld in groep A, met verder Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland als tegenstanders. De poulewinnaar gaat rechtstreeks door naar de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen eerst in de kruisfinales tegen respectievelijk de nummers drie en twee van groep B. Die poule bestaat uit Canada, Hongarije, Zuid-Korea en Rusland.