Bol en Curvers naar Parijs-Roubaix

De Nederlandse wielrenners Cees Bol en Roy Curvers kunnen zich gaan opmaken voor de zware klassieker Parijs-Roubaix, die zondag op het programma staat. Het duo is opgenomen in de selectie van Team Sunweb voor de befaamde race. Bol is volgens coach Marc Reef één van de beschermde renners, samen met de Duitser Nikias Arndt. ,,We willen eraan werken dat zij erbij kunnen zijn in de finale”, liet hij weten.

De andere renners die namens Sunweb aan de start verschijnen van de ‘Hel van het Noorden’ zijn de Denen Asbjørn Kragh Andersen en Casper Pedersen en de Duitsers Lennard Kämna en Max Walscheid.

Team Sunweb treedt met dezelfde formatie eerst nog woensdag aan in de Scheldeprijs.