De Geus aast bij EK op revanche

Wereldkampioene Lilian de Geus wil bij de EK windsurfen, die dinsdag in Palma de Mallorca beginnen, revanche nemen op zichzelf. De olympische troef, al zeker van deelname aan Tokio 2020, kwam bij de wereldbeker begin februari in Miami niet verder dan de zeventiende plek. Voor de nummer vier van Rio 2016 was dat een soort ‘wake up call’. Met verhoogde inzet en energie begon ze aan de voorbereiding op de EK.

,,De afgelopen periode heb ik in Nieuw-Zeeland getraind”, liet De Geus (27) weten. ,,We hebben weer veel uren gemaakt en dat had ik ook wel echt nodig. Ik denk dat ik bij de EK in Palma weer goed kan meedoen in de top. Omdat we hier al heel vaak en veel gevaren hebben, kennen we deze plek goed. Dat helpt. Ik hoop dat ik hier op het podium kan eindigen.”

Bij de mannen behoren tweevoudig olympisch kampioen en tevens regerend wereldkampioen Dorian van Rijsselberghe en zijn trainingsmakker Kiran Badloe, de nummer twee van het WK, tot de kanshebbers. Dit EK telt niet mee in de olympische kwalificatiestrijd waarin de twee surfvrienden zijn verwikkeld.