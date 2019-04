Dijks scoort voor Bologna

Mitchell Dijks heeft met een doelpunt bijgedragen aan een belangrijke zege van Bologna op Chievo Verona (3-0). Hij maakte het derde doelpunt tegen de hekkensluiter van de competitie.

Erick Pulgar opende in de 65e minuut de score en trof drie minuten later weer doel. Hij benutte tot twee keer toe een strafschop. Bologna klom naar de zeventiende plaats van de ranglijst. Die positie geeft aan het einde van het seizoen recht op nog een seizoen in de Serie A.

Bologna heeft twee punten meer dan Empoli. Frosinone heeft al zeven punten minder dan Bologna. Hekkensluiter Chievo Verona is met een achterstand van negentien punten zo goed als gedegradeerd.