‘Gelijkwaardige behandeling bij dopingzaken’

De atletencommissie van NOC*NSF (AC) vindt het van het ,,grootste belang” dat topsporters bij dopingzaken een eerlijke en gelijkwaardige uitgangspositie hebben. ,,Een topsporter zou het recht moeten hebben om in een gelijke positie te verkeren als de instantie waar hij of zij tegenover staat”, zo laat voorzitter Hinkelien Schreuder in een verklaring weten.

Volgens de atletencommissie is bij actuele gevallen met Nederlandse topsporters gebleken dat daar geen sprake van is. ,,Als aangeklaagde topsporter heb je geen keus. Een zaak om financiële redenen laten vallen betekent het einde van de sportcarrière”, zo spreekt de AC zijn bezorgdheid uit.

De commissie wil een eerlijk proces voor de sporter, ongeacht de vraag of hij of zij schuldig is. ,,Dat uitgangspunt komt in gevaar, want het ontbreekt de topsporter in de vaak complexe juridische procedures aan financiële middelen om ter verdediging zelf over goede expertise te beschikken.”