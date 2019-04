Golden State als nummer 1 naar play-offs

In de laatste thuiswedstrijd van het reguliere basketbalseizoen heeft Golden State Warriors zich verzekerd van de toppositie in de Western Conference. De titelverdediger in de NBA versloeg Los Angeles Clippers in de Oracle Arena in Oakland met 131-104. Stephen Curry was topscorer voor eigen publiek met 27 punten. Voor Golden State was het de vijfde zege op rij.

De Warriors spelen deze week nog uitwedstrijden tegen New Orleans Pelicans en Memphis Grizzlies. De play-offs beginnen zaterdag. Golden State begint aan de strijd om de titel tegen de nummer acht van de Western Conference. De Clippers, San Antonio Spurs en Oklahoma City zijn de mogelijke tegenstanders. Een van deze drie ploegen belandt op de achtste plek.

Dirk Nowitzki (40) wist in misschien wel een van zijn laatste NBA-wedstrijden nog een persoonlijk succes te boeken. In het gewonnen uitduel met Memphis Grizzlies (127-129 na verlenging) bracht de Duitse routinier van Dallas Mavericks vijf rebounds op zijn naam. Daarmee passeerde hij de grens van 10.000 defensieve rebounds in zijn lange NBA-loopbaan. Nowitzki, die na 21 jaar op het hoogste niveau deze week mogelijk afscheid neemt in Dallas, is de vijfde speler in de Amerikaanse basketbalcompetitie die deze mijlpaal heeft bereikt.