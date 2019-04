Haase en Middelkoop niet langer een duo

Robin Haase en Matwé Middelkoop vormen niet langer een vast koppel in het dubbelspel. De twee tennissers uit het Nederlands Davis Cup-team wonnen vorig jaar drie ATP-titels samen: in Pune (India), Sofia (Bulgarije) en Umag (Kroatië).

,,We hebben heel mooie resultaten samen geboekt, maar om in de top 30 te komen moet je gericht trainen”, aldus de 35-jarige Middelkoop, die nog geen nieuwe partner op het oog heeft. ,,Het is eigenlijk een zakelijk besluit, omdat ik graag wil investeren in een samenwerking met een dubbelspecialist. En omdat Robin het enkelspel vooropstelt, was het weleens moeilijk om aan dingen te werken.”

Haase en Middelkoop haalden in 2017 de kwartfinales op de US Open. Haase staat 44e op de wereldranglijst voor dubbelspelers, Middelkoop drie plaatsen hoger.