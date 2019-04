Rus kan klus net niet klaren in Lugano

Het is Arantxa Rus net niet gelukt zich te plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Lugano. Ze moest op het graveltoernooi in Zwitserland haar meerdere erkennen in Viktorija Golubic, die een thuiswedstrijd speelde: 6-3 6-7 (5) 2-6.

Rus mocht bij een 6-5-voorsprong in de tweede set voor de wedstrijd serveren. Ze verloor de game en vervolgens ook de tiebreak. De beslissende set ging tot 2-2 gelijk op, maar naar daarna won Golubic vier games op een rij. De partij duurde ruim twee├źnhalf uur.

De 28-jarige Rus, de mondiale nummer 128, wist dit seizoen alleen in Boedapest een partij te winnen in het hoofdtoernooi van een WTA-evenement.

Rus is na Kiki Bertens de nummer 2 van Nederland. Bertens komt deze week niet in actie.