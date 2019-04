Squashtoppers present in Brabant

Vrijwel de gehele wereldtop bij de mannen en vrouwen doet mee aan de DPD Open Squash 2019, die dinsdag in Brabant begint. Milou van der Heijden (31e van de wereld), Tessa ter Sluis (87e) en Roshan Bharos (235e) zorgen voor de Nederlandse inbreng tijdens het op een na grootste squashtoernooi in Europa waar een prijzenpot van 212.000 dollar (circa 190.000 euro) te verdelen is.

Het Nederlandse drietal komt op de openingsdag meteen in actie op het volledig glazen ASB Glass Squash Court, dat speciaal voor het evenement is opgebouwd in het nieuwe kantoor en distributiecentrum van de hoofdsponsor in Oirschot. Bij Squashtime in Eindhoven staan eveneens wedstrijden van dit PSA World Tour Gold-evenement op het programma.

De top acht van de plaatsingslijst bij de mannen en vrouwen heeft een vrijstelling voor de eerste ronde. De favorieten zijn de Egyptenaren Ali Farag en Raneem El Welily. Beiden voeren de wereldranglijst aan. Ook hun landgenoten Mohamed ElShorbagy en Nour El Sherbini, de nummers twee van het mondiale klassement, zijn van de partij.